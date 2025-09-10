فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يومها الـ 705.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

استهداف قطر: رسالة إسرائيلية لإفشال مفاوضات غزة

منتدى الإعلاميين: استهداف الاحتلال الصحف اليمنية جريمة حرب جديدة

لماذا غاب اسم "الموساد" عن استهداف قادة حماس بقطر؟

أجهزة السلطة في رام الله تعتقل رجل الأعمال سمير حليلة

حماس تدين العدوان على اليمن وتدعو لوقف العربدة الصَّهيونيَّة

دماء الأبناء والأحفاد ثمن القيادة... خليل الحيَّة نموذجًا لشرعيَّة تنبع من التَّضحية

أوروبا تتجه لمعاقبة "إسرائيل"… وفون ديرلاين: ما يحدث في غزة "هز ضمير العالم"

وزير الخارجية القطري: هجوم الدوحة "إرهاب دولة".. ورد إقليمي قيد البحث

سكَّان غزَّة يتمسَّكون بمدينتهم ويرفضون النُّزوح جنوبًا

وزير الخارجية القطري: هجوم الدوحة "إرهاب دولة".. ورد إقليمي قيد البحث

10 سبتمبر 2025 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية القطري: هجوم الدوحة "إرهاب دولة".. ورد إقليمي قيد البحث
متابعة/ فلسطين أون لاين

صرّح وزير الخارجية القطري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان يضيّع وقتنا بشأن الوساطة ولم يكن جديًا" في أي من مسارات التفاوض.

وأكد الوزير، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أنه لا يجد كلمات للتعبير عن مدى الغضب من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، واصفًا إياه بأنه "إرهاب دولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف أن هناك بحثًا جادًا مع الشركاء الإقليميين بشأن طبيعة الرد على هذا العدوان، معربًا عن أمله بأن يكون الرد حقيقيًا وقادرًا على وقف "بلطجة إسرائيل".

وشدد على أن قطر لن تقبل بتهديدات نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الاحتلال من تجويع سكان غزة وسياسات عدوانية "غير مقبول على الإطلاق".

#قطر #الدوحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة