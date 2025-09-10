وزير الخارجية القطري: هجوم الدوحة "إرهاب دولة".. ورد إقليمي قيد البحث

متابعة/ فلسطين أون لاين

صرّح وزير الخارجية القطري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان يضيّع وقتنا بشأن الوساطة ولم يكن جديًا" في أي من مسارات التفاوض.

وأكد الوزير، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أنه لا يجد كلمات للتعبير عن مدى الغضب من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، واصفًا إياه بأنه "إرهاب دولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف أن هناك بحثًا جادًا مع الشركاء الإقليميين بشأن طبيعة الرد على هذا العدوان، معربًا عن أمله بأن يكون الرد حقيقيًا وقادرًا على وقف "بلطجة إسرائيل".

وشدد على أن قطر لن تقبل بتهديدات نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الاحتلال من تجويع سكان غزة وسياسات عدوانية "غير مقبول على الإطلاق".