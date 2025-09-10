حماس تدين العدوان على اليمن وتدعو لوقف العربدة الصَّهيونيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية الذي استهدف صنعاء ومحافظة الجوف، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين. ووصفت الحركة الهجوم بأنه "جريمة همجية وانتهاك فاضح للقانون الدولي وسيادة اليمن، وامتداد للعربدة الصهيونية المتصاعدة في المنطقة".

وأكدت حماس، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقواته المسلحة، ومع حركة "أنصار الله"، مثمنةً إصرارهم على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما دعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم انفلات قادة الاحتلال وجرائمهم، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتهديداته المستمرة لأمن واستقرار المنطقة.

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف شمال شرق البلاد، في تصعيد جديد يفتح جبهة إقليمية موازية للعدوان المستمر على غزة.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن الدفاعات الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على اليمن، وأضاف أن قواته تمكنت من "إفشال الجزء الأكبر من الهجوم الصهيوني".

من جانبها أعلنت شركة النفط اليمنية أن الهجوم الإسرائيلي استهدف المحطة الخاصة بالقطاع الطبي في شارع الستين بصنعاء، إضافة إلى المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.