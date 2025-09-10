بدران: الاحتلال خطر على أمن المنطقة وجرائمه لن تؤثِّر على قراراتنا

فلسطين أون لاين

10 سبتمبر 2025 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
...
بدران: جريمة الدَّوحة تؤكِّد حقيقة الاحتلال كـ "عصابات إرهابيَّةً" تهدِّد استقرار المنطقة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة "تفضح طبيعته الإجرامية" وتؤكد أنه ليس دولة طبيعية، بل "مجموعة من العصابات المسلحة والقتلة والإرهابيين الذين يملكون قدرات عسكرية هائلة ويحملون أوهامًا عنصرية متطرفة".

وأوضح بدران، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يمثل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة واستقرارها، قائلاً: "إسرائيل في حرب مفتوحة مع الجميع، وليست فقط مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن حماس والفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن أنفسهم وعن حقهم المشروع في تقرير المصير، مشيراً إلى أن الحركة تلقت رسائل واتصالات واسعة من فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية ومكونات مجتمعية، عبّرت جميعها عن تضامنها ومساندتها في مواجهة ما وصفه بـ"جريمة نتنياهو في الدوحة".

وشدد القيادي في حماس على أن دماء قادة الحركة ليست أغلى من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الذين يسقطون يومياً في غزة، مؤكداً أن المقاومة بكل أبعادها السياسية والميدانية والدبلوماسية ستبقى وفية لشعبها ولن تسمح لأي قوة في العالم بمنعها من ممارسة دورها الوطني.

وختم بدران بالقول إن الجرائم الإسرائيلية "لن تؤثر على قرارات قيادة حماس، ولا على التنسيق المستمر مع مختلف الفصائل، لضمان بقاء القرار الوطني جامعاً يمثل الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وفي مختلف القضايا التي تمس شعبنا".

