قطر تبدأ خطوات قانونيَّةً ودبلوماسيَّةً ردًّا على العدوان "الإسرائيليِّ"

متابعة/ فلسطين أون لاين

باشر فريق قانوني قطري برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة أمس، وأدى إلى استشهاد ستة أشخاص بينهم رجل أمن قطري.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وجهت الدوحة رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير الكوري سانغجين كيم، عبر مندوبتها الدائمة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني. وطالبت قطر بتعميم الرسالة على أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة رسمية، مؤكدة إدانتها "بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطيراً لأمن القطريين والمقيمين على أرضها".

وأكدت السلطات القطرية أنها باشرت عبر أجهزتها الأمنية والدفاع المدني الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعات الهجوم وضمان سلامة السكان، مشددة على أنها "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور"، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيُكشف عن تفاصيلها فور توفرها.

ووصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي بأنه "غادر ومارق"، مؤكداً في مؤتمر صحفي أن "قطر تحتفظ بحق الرد وستتعامل بحزم مع أي اختراق يطاول أمنها ويهدد استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي قوة الأمن الداخلي "لخويا"، أثناء أدائه لمهامه في الموقع المستهدف، إضافة إلى استشهاد خمسة من كوادر حركة حماس، بينهم همام نجل القيادي خليل الحية. كما أشارت الوزارة إلى أن التعرف على باقي الضحايا والمفقودين يجري باستخدام أحدث تقنيات الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

بدورها، أعلنت حركة حماس استشهاد خمسة من كوادرها هم: جهاد لبد، همام الحية، عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة، وأحمد المملوك، إضافة إلى رجل الأمن القطري بدر الحميدي. وأكدت الحركة نجاة عدد من قادتها من محاولة الاغتيال، مشيرة إلى أن الاستهداف وقع بعد دقائق من انتهاء اجتماع الوفد المفاوض.

من المنتظر أن يبحث مجلس الوزراء القطري في اجتماعه الدوري اليوم تبعات العدوان الإسرائيلي ونتائج الاتصالات التي تجريها الدوحة مع عواصم عربية وإسلامية لعقد قمة طارئة في العاصمة القطرية نهاية الأسبوع، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري. وتهدف القمة إلى بلورة موقف عربي–إسلامي موحد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على قطر، ووضع آليات عملية للتعامل مع التصعيد.