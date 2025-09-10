أوروبا تقترح تعليق التعاون مع الاحتلال وهولندا تحظر دخول سموتريتش وبن غفير إلى 29 دولة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في "إسرائيل"، في حين حظرت هولندا دخول ما يسمَّى وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة، وتعليق الدعم الثنائي "لإسرائيل"، وإنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.

وبشأن التجويع "الإسرائيلي" على سكان القطاع، أكدت المسؤولة الأوروبية أن ذلك يجب ألا يستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف، معتبرة أن "ما يحدث هز ضمير العالم".

وفي سياق متصل، حظرت هولندا دخول بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة شخصيات غير مرغوب فيها.

وتتهم منظمات حقوقية فلسطينة ودولية بن غفير وسموتريتش بالتحريض على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، ويحثان باستمرار على إبادة الفلسطينيين.

ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الإسبانية منع بن غفير وسوتريتس -وكلاهما من قادة اليمين المتطرف- من دخول أراضيها، وردت "إسرائيل" بمنع دخول وزيرتين من الحكومة الإسبانية، في حين استدعت مدريد سفيرتها في تل أبيب للتشاور.

بدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهيد و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

