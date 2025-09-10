مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 118 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته.

ومع اقتراب الأعياد اليهودية، صعدت شرطة الاحتلال من حملة الاستدعاءات والإبعادات عن المسجد الاقصى، والتي طالت عشرات المقدسيين والأسرى المحررين.

المصدر / وكالات