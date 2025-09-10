فصائل المُقاومة تنعى الشُّهداء السِّتة وتؤكد: قصف "إسرائيل" لقطر استهتارٌ بالمواثيق الدولية

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء الأطهار العاملين في مكتب حركة حماس وأحد أفراد الأمن في دولة قطر الشقيقة، الذين ارتقوا في قصف الاحتلال على العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء،

وقالت فصائل المقاومة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى أمتنا العربية والإسلامية شهداء فلسطين والأمة / جهاد لبد، وبدر الدوسري وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، الذين ارتقو إلى العلا إثر الجريمة الصهيونية الجبانة والغادرة التي نفذها العدو الصهيوني المجرم على العاصمة القطرية الدوحة".

وأكدت، أن عملية الاستهداف تكشف الوجه الخبيث والاجرامي للكيان الصهيوني المدعوم بشكل مباشر من المجرم ترامب وإدارته الفاشية، التي تمعن في استباحة البلدان العربية والاسلامية وتستهتر بكافة القيم والأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت على أن سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة بحق قيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم أمام حالة الصمود والثبات الأسطورية لقيادة حماس والوفد الفلسطيني، ومقاومة شعبنا خاصة بعد العملية الموجعة في القدس المحتلة والضربات المباركة للمقاومة في غزة، وهذا يعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا.

وأوضحت فصائل المقاومة، أنَّ استهداف الكيان الصهيوني لقيادة حماس وللوفد المفاوض يؤكد بشكل جلي أن الكيان الصهيوني المجرم يسعى لإطالة أمد الحرب، ولا يريد الوصول إلى أي حلول، ويسعى لمواصلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري لأهلها، وتدمير كل مقومات الحياة فيها.

ودعت الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطراً على البشرية والإنسانية.

وختمت فصائل المقاومة بيانها بالتعزية والمواساة من شعبنا الفلسطيني والشعب القطري الشقيق ومن الأخوة الأعزاء في حركة حماس وقيادتها ومن القائد الكبير الدكتور خليل الحية أبو أسامة، باستشهاد هذه الكوكبة الطاهرة من الشهداء الأبطال.

المصدر / فلسطين أون لاين