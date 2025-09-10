اعتقالات "إسرائيلية" في الضفة الغربية والداخل المُحتلّ

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة المداهمات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الداخل المحتل، تخللها اقتحامات واسعة ومواجهات مع المواطنين.

ففي محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماجد حسام الشيخ (في الثلاثينات من عمره) عقب اقتحام منزله في قرية سنيريا جنوب المحافظة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الجنوبي، وانتشرت في منطقتي "البيرين" وشارع الواد، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، إضافة إلى اقتحام بناية سكنية في حي شريم. كما داهمت قرية حجة شرقي المحافظة وتمركزت في الحارة الشرقية، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

أما في محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب شادي أحمد علي منصور بعد مداهمة منزله. كما اقتحمت مخيم بلاطة وفتشت عدة منازل.

بينما في محافظة جنين: شهدت المحافظة حملة اعتقالات ومحاصرة للمنازل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود العلاونة بعد محاصرة المنزل الذي تواجد فيه بحي المراح، وأجبرته على تسليم نفسه. كما اعتقلت المواطن نظمي العلاونة ونجله حلمي من المدينة.

وفي محافظة بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العساكرة شرقي المحافظة، ودهمت منازل المواطنين، ووزّعت "مناشير تهديد" للأهالي.

وفي محافظة القدس: تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدات شمال غرب القدس (بدو، قطنة، القبيبة)، وتنفذ عمليات تنكيل بالمواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

أما في الداخل المحتل: اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من مدينة شفاعمرو وقرية وادي سلامة بشبهة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عملية القدس الأخيرة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى