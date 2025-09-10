الاحتلال يُحاصر منزلًا في حي المراح بجنين

اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن حاصر جنود الاحتلال منزلا في مدينة جنين، وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي ونشر القوات الراجلة في المحيط.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات "إسرائيلية" حاصرت المنزل في حي المراح بجنين وطلبت من الموجودين داخله تسليم أنفسهم.

وأظهرت مقاطع مصورة وجود آليات إسرائيلية في محيط المنزل المحاصر وأصوات دوي الرصاص.

وأصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، برصاص حي في الظهر والحوض بمدينة جنين، بحسب الهلال الأحمر، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ233 على التوالي، مع استمرار عمليات التدمير في المخيم وشق الشوارع على حساب منازل الأهالي ومنع النازحين من العودة إلى ما تبقى منها.

