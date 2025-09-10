الاحتلال يفجِّر منزل أسيرين جنوبي طولكرم

فلسطين أون لاين

10 سبتمبر 2025 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
صورة أرشفية

فجَّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، منزلًا في قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات كبيرة من جيش وآليات الاحتلال اقتحمت القرية، وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه قبل أن تشرع بتفخيخه، ثم تفجيره.

وأشارت إلى أن المنزل الذي يقع وقع وسط القرية يعود لعائلة الأسيرين الأسيرين عبد الله وعبد الرحمن ظافر بشناق.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت في السابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، بالاستيلاء على الشقة السكنية التي تقطنها عائلة الأسيرين وهدمها، وأمهلت في وقتها أصحابها مدة 72 ساعة للاعتراض.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله (24 عاما) من منزله في حزيران/ يونيو من العام الماضي، فيما اعتقلت شقيقه عبد الرحمن (23 عاما) في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، ويقبعان في سجن مجدو بدون محاكمة.

ووثقت عدة منظمات إنسانية وحقوقية منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عمليات الهدم على مدار سنوات الاحتلال، وبينت أن هذه العمليات زادت بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووثق المكتب هدم الاحتلال 1787 منشأة، بينها 800 منزل مأهول، وذلك في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
