فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يومها الـ 705.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

في جباليا.. القسَّام يعلن تفاصيل كمين نوعيّ أدَّى لمقتل طاقم دبَّابة

ما حقيقة علم قطر المسبق بالهجوم "الإسرائيلي" على الدوحة؟

حماس تكشف تفاصيل محاولة الاغتيال بالدَّوحة... 6 شهداء ونجاة الوفد القياديِّ

دعوات لتصعيد الخطوات النضالية في النقب ضد مخططات الاستيطان الإسرائيلية

النزوح من غزة.. بين فقدان المنازل واستنزاف المدخرات

الطِّفلة أبو حصيرة... صحَّة تتلاشى أمام عجز التَّشخيص

محاولة اغتيال وفد حماس في الدَّوحة... ما دلالاتها وماذا بعد؟ محلِّلون يجيبون

قيادي بحماس يؤكِّد فشل محاولة الاغتيال في الدَّوحة... ويكشف هويَّة الشُّهداء

بالفيديو للمرَّة الثَّانية.. هجوم بطائرة مسيرة ضد أسطول الصمود قبالة سواحل تونس

10 سبتمبر 2025 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...
للمرَّة الثَّانية.. هجوم بطائرة مسيرة ضد أسطول الصمود قبالة سواحل تونس

أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي، عن تعرض السفينة الأكبر في أسطولها العالمي، سفينة ألما الإسبانية، لهجوم بمسيرة حارقة أثناء تواجدها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت إدارة الأسطول بأن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع تفاقم الأضرار.

وأكدت لجنة تنظيم أسطول الصمود العالمي أن الهجوم استهدف السفينة الأكبر بالأسطول، دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة حيث تعرضت أمس سفينة "فاميلي" الإسبانية إلى هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل تونس.

وأكدت هيئة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، استهداف مسيرة اسرائيلية لسفينة فاميلي الإسبانية، وأن أضرارا خفيفة لحقت بها وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أية أضرار بشرية.

وأمس الثلاثاء، أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر.

وأظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اشتعال النيران في القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي ضرب فيها قارب " فاميلي" من الأعلى.

ومن جانبها، ذكرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن القارب تعرض لهجوم بمسيّرة.

وأضافت ألبانيزي أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.

وفور إعلان خبر الهجوم بمسيرة على السفينة توافد عدد كبير من النشطاء والمواطنين إلى الميناء تضامنا مع الأسطول  وقد رفعوا العلم الفلسطيني والهتافات الداعمة لغزة وللمقاومة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #أسطول الصمود العالمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة