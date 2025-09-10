للمرَّة الثَّانية.. هجوم بطائرة مسيرة ضد أسطول الصمود قبالة سواحل تونس

أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي، عن تعرض السفينة الأكبر في أسطولها العالمي، سفينة ألما الإسبانية، لهجوم بمسيرة حارقة أثناء تواجدها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت إدارة الأسطول بأن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع تفاقم الأضرار.

وأكدت لجنة تنظيم أسطول الصمود العالمي أن الهجوم استهدف السفينة الأكبر بالأسطول، دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة حيث تعرضت أمس سفينة "فاميلي" الإسبانية إلى هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل تونس.

وأكدت هيئة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، استهداف مسيرة اسرائيلية لسفينة فاميلي الإسبانية، وأن أضرارا خفيفة لحقت بها وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أية أضرار بشرية.

🚨عاجل : في هذه الأثناء في #تونس 🇹🇳 سفينة ألما ضمن ما يسمى #أسطول_الصمود تحترق ، حسب شهود عيان الإحتراق كان بسبب هجوم مسيرة مثل أمس !! https://t.co/akDmgB21gU pic.twitter.com/9wNPuBI5EE — قناة المعرفة -- Military Dz (@MilitaryDz) September 9, 2025

وأمس الثلاثاء، أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر.

وأظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اشتعال النيران في القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي ضرب فيها قارب " فاميلي" من الأعلى.

ومن جانبها، ذكرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن القارب تعرض لهجوم بمسيّرة.

وأضافت ألبانيزي أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.

وفور إعلان خبر الهجوم بمسيرة على السفينة توافد عدد كبير من النشطاء والمواطنين إلى الميناء تضامنا مع الأسطول وقد رفعوا العلم الفلسطيني والهتافات الداعمة لغزة وللمقاومة.



المصدر / فلسطين أون لاين