في يومها الـ 705.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 705 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,059 شهيدًا و 51,278 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,605 شهيدًا و 163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، إن أحدث أمر نزوح أصدرته "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في مدينة غزة يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفي خضم هجوم عسكري كبير، محذرًا من أن هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخانيونس.

وأضاف في بيان صحفي، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هي نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

وحذر من أن هناك فرصة ضئيلة حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخانيونس، لكنها تتلاشى بسرعة. داعيًا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ووقف إطلاق النار.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة الظاظا في شارع النصر غربي مدينة غزة ، وعرف منهم الشهيد محمد رشيد المصري ، ونجله حذيفة محمد رشيد المصري.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة "إسرائيلية" خيمة تؤوي نازحين في ميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة محمود في بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد في قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

واطلقت فجر اليوم طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين في منطقة الصحابة ومحيطها بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على منطقة جورة الصفطاوي، شمال مدينة غزة، وأخرى على شارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل على منازل المواطنين في محيط مدرسة الرافدين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين