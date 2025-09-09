محاولة اغتيال وفد حماس في الدَّوحة... ما دلالاتها وماذا بعد؟ محلِّلون يجيبون

متابعة/ فلسطين أون لاين

لم تمر الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، التي استهدفت اجتماعًا لوفد حركة حماس المفاوض، كحدث عابر. فالعملية، بحسب التحليلات الأولية، كشفت عن انتقال الحرب من جغرافيا غزة إلى قلب العواصم العربية، لتفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل المفاوضات وأمن المنطقة برمّتها.

المحلل السياسي أحمد الطناني يرى أن ما جرى يؤكد غياب أي نية أمريكية أو إسرائيلية للدخول في عملية تفاوضية جادة. فواشنطن، بحسب قراءته، لا تستخدم المفاوضات إلا كأداة استدراج وتخدير، وصولًا إلى الاغتيال.

ويضيف أن استهداف الوفد المفاوض أثناء نقاش مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينسف أي حديث عن جدية سياسية، ويحوّل المفاوضات إلى "غطاء لعمليات تصفية".

ويشير الطناني إلى أن هذا النمط ليس جديدًا، بل امتداد لسياسة قديمة، إذ اغتيل حسن نصر الله وهو بانتظار رد على عرض تفاوضي، كما تعرضت إيران لضربات مباشرة قبل عقد جلسات تفاوضية. واليوم تُكرَّر القصة مع حماس.

برأيه، فإن النتيجة المباشرة لهذه العملية هي سقوط آخر ما تبقى من المصداقية التفاوضية، حيث لم يعد على الطاولة سوى "فض مجالس" ومزيد من الشرعنة للعدوان والإبادة.

عدوان بلا خطوط حمراء

أما المحلل السياسي رامي أبو زبيدة فذهب إلى بُعد آخر، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء. فمحاولة الاغتيال في الدوحة ــ كما يقول ــ تعني أن الاحتلال لم يعد يرى في أي عاصمة عربية منطقة محظورة، وأنه يوسّع دائرة المواجهة لتشمل الأمة بأكملها، لا غزة وحدها.

ويحذر أبو زبيدة من أن "الدوحة اليوم، وغدًا قد تكون أنقرة أو بيروت أو أي عاصمة أخرى"، ما لم تتحرك الأمة لوضع حد لهذه "العربدة الصهيونية". ويضيف أن التغطية الأمريكية المباشرة للعملية تؤكد أن واشنطن شريكة كاملة في العدوان، وليست مجرد داعم خارجي.

ويشير إلى أن التجربة التاريخية مع حماس تثبت أن الحركة لم تتوقف عند خسارة قادتها، بل كانت دماؤهم وقودًا يمد المقاومة بصلابة جديدة. لكن الخطر الحقيقي، برأيه، يكمن في غياب رد عربي بحجم الحدث، وهو ما يفتح الباب لانتهاكات أوسع وأخطر.

ينسف أي أفق تفاوضي جدي

الكاتب والصحفي وسام عفيفة، وفي قراءة أولية للحدث، اعتبر أن ما جرى يمثل نقلة نوعية خطيرة في مسار الحرب المستمرة منذ عامين، إذ انتقلت المواجهة من شوارع غزة المحاصرة إلى قلب العاصمة القطرية، مركز الوساطة الدولية، لتوجّه إسرائيل رسالة واضحة مفادها: لا حصانة حتى لطاولة التفاوض.

بحسب عفيفة، فإن ما يبدو أنه "غرفة عمليات مشتركة" بين واشنطن وتل أبيب، بإشراف رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، قد اختارت تحويل المسار التفاوضي إلى عملية اغتيال باردة. فالرسالة ليست فقط تعطيل الحوار، بل القضاء على إمكانيته من الأساس، عبر استهداف الوفد المفاوض مباشرة.

سياسيًا، يرى عفيفة أن استهداف وفد حماس خلال مناقشته للمبادرة الأميركية ينسف أي أفق تفاوضي جدي، ويؤكد أن الاحتلال يفضل إدارة الصراع عبر العنف والتصفية الجسدية بدل البحث عن حلول سياسية أو تسويات.

إقليميًا، فإن وقوع الهجوم في الدوحة ـ الدولة الوسيطة المحورية ـ يشكل تحديًا مباشرًا لسيادتها ولدورها الدبلوماسي، ما قد يشعل أزمة سياسية واسعة بين قطر وإسرائيل، وربما يعقّد جهود أي وساطات لاحقة في ملف غزة.

أما على المستوى الاستراتيجي، فإن استهداف قيادات الصف الأول في الخارج يفتح فصلًا جديدًا من المواجهة قد يتجاوز حدود غزة، ويجر المنطقة بأسرها إلى تصعيد مفتوح. فاغتيال قادة في دولة مضيفة وآمنة كان يُفترض أنها محايدة، يعني أن الحرب دخلت طورًا جديدًا بلا خطوط حمراء.

يخلص عفيفة إلى أن ما جرى في الدوحة لا يمثل مجرد حادث أمني، بل حدث قد يسجَّل كنقطة انعطاف كبرى في مسار الحرب على غزة، وربما في أمن المنطقة بأسرها. فالدوحة التي وُصفت بأنها منصة الحوار والوساطة، تحولت فجأة إلى جبهة مفتوحة، ما يضع مستقبل المفاوضات والتسويات في مهب الريح.