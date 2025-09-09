فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطِّفلة أبو حصيرة... صحَّة تتلاشى أمام عجز التَّشخيص

محاولة اغتيال وفد حماس في الدَّوحة... ما دلالاتها وماذا بعد؟ محلِّلون يجيبون

آخر التَّطورات.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة لليوم الـ 704

قيادي بحماس يؤكِّد فشل محاولة الاغتيال في الدَّوحة... ويكشف هويَّة الشُّهداء

أسطول "الصمود العالمي" يستعد للإبحار غدًا نحو غزة

قراءة سياسية: هل تنقل محاولة الاغتيال بالدوحة الحرب إلى مستوى جديد؟

كتائب القسَّام تتبنَّى عمليَّة "راموت" بالقدس... وتزفَّ منفِّذيها

نجاة وفد حماس من غارة "إسرائيلية" استهدفت اجتماعًا في الدوحة

"أكذوبة المناطق الآمنة"... "عثمان" نزح من غزَّة واستشهد في مواصي خان يونس

عدوان "إسرائيليّ" يستهدف وفد حماس المفاوض في قطر

قيادي بحماس يؤكِّد فشل محاولة الاغتيال في الدَّوحة... ويكشف هويَّة الشُّهداء

09 سبتمبر 2025 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
...
DQAqm.jpeg
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي، أن القصف الإسرائيلي استهدف اجتماع الوفد المفاوض للحركة في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء بحث المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار.

وقال الهندي،  في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة"، مشددًا على أن دماء قادة حماس "ليست أغلى من دماء أي فلسطيني"، وأن الاستهداف الإسرائيلي "طال كل إنسان حر في هذا العالم".

وأشار إلى ارتقاء مجموعة من الشهداء جراء القصف، بينهم همام نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه جهاد لبد، مؤكدًا أن هذه الدماء ستزيد الحركة إصرارًا على المقاومة.

وحمل القيادي في حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، موضحًا أن الحركة قدمت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأمريكي، لكن إسرائيل والولايات المتحدة اختارتا "الرد بالاغتيال بدل التفاوض".

وختم الهندي بالقول: "لن نرفع الراية البيضاء، ولن نلقي السلاح، وسنواصل المقاومة بكل قوة حتى يرحل الاحتلال".

ولاحقًا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس ارتقاء خمسة شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر اجتماع وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

وجاءت أسماء الشهداء على النحو التالي:

  1. جهاد لبد "أبو بلال" – مدير مكتب د. خليل الحية
  2. همام الحية "أبو يحيى" – نجل د. خليل الحية
  3. عبد الله عبد الواحد "أبو خليل" – مرافق د. باسم نعيم
  4. مؤمن حسونة "أبو عمر" – موظف في المكتب
  5. أحمد المملوك "أبو مالك" – موظف في المكتب

photo_2025-09-09_19-41-26.jpg
 

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة