قيادي بحماس يؤكِّد فشل محاولة الاغتيال في الدَّوحة... ويكشف هويَّة الشُّهداء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي، أن القصف الإسرائيلي استهدف اجتماع الوفد المفاوض للحركة في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء بحث المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار.

وقال الهندي، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة"، مشددًا على أن دماء قادة حماس "ليست أغلى من دماء أي فلسطيني"، وأن الاستهداف الإسرائيلي "طال كل إنسان حر في هذا العالم".

وأشار إلى ارتقاء مجموعة من الشهداء جراء القصف، بينهم همام نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه جهاد لبد، مؤكدًا أن هذه الدماء ستزيد الحركة إصرارًا على المقاومة.

وحمل القيادي في حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، موضحًا أن الحركة قدمت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأمريكي، لكن إسرائيل والولايات المتحدة اختارتا "الرد بالاغتيال بدل التفاوض".

وختم الهندي بالقول: "لن نرفع الراية البيضاء، ولن نلقي السلاح، وسنواصل المقاومة بكل قوة حتى يرحل الاحتلال".

ولاحقًا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس ارتقاء خمسة شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر اجتماع وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

وجاءت أسماء الشهداء على النحو التالي:

جهاد لبد "أبو بلال" – مدير مكتب د. خليل الحية همام الحية "أبو يحيى" – نجل د. خليل الحية عبد الله عبد الواحد "أبو خليل" – مرافق د. باسم نعيم مؤمن حسونة "أبو عمر" – موظف في المكتب أحمد المملوك "أبو مالك" – موظف في المكتب



