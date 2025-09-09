كتائب القسَّام تتبنَّى عمليَّة "راموت" بالقدس... وتزفَّ منفِّذيها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الإثنين، قرب مفترق مستوطنة راموت شمال غرب القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين، وُصفت جروح بعضهم بالخطرة.

وفي بيان رسمي، قالت الكتائب إن "العملية النوعية التي باغتت الاحتلال زماناً ومكاناً رسالة واضحة بأن كل محاولاته لتجفيف منابع المقاومة ستبوء بالفشل، ولن تعود عليه إلا بإراقة دماء جنوده ومستوطنيه من حيث لا يحتسب، وبأكثر مما يظن".

وزفّت كتائب القسام اثنين من عناصرها منفذي العملية، وهما الشهيدان: مثنى ناجي عمر، ومحمد بسام طه.





وأكدت أن هذه العملية تأتي ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة والقدس، مشددة على أن "الإجراءات العقابية والعقاب الجماعي لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته، بل ستكون فتيلًا لانفجار واسع في وجه الاحتلال".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد تحدثت في حصيلة أولية عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة أكثر من 14 آخرين في عملية إطلاق النار، بينهم 6 بحالة حرجة.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المنفذين باغتا حافلة ومركبات إسرائيلية قرب راموت، قبل أن يتم استهدافهما وإعلان استشهادهما.