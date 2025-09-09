قراءة سياسية: هل تنقل محاولة الاغتيال بالدوحة الحرب إلى مستوى جديد؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

في تطور وُصف بالدراماتيكي وغير المسبوق، اهتزّت العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، على وقع انفجار استهدف مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس، بينهم الوفد المفاوض الذي كان يناقش مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وكشف مصدر قيادي في حركة حماس، أن الوفد القيادي للحركة برئاسة الدكتور خليل الحية نجا من غارة إسرائيلية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن الغارة استهدفت المكان بينما كان الوفد يعقد اجتماعًا لمناقشة المقترح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الكاتب والصحفي وسام عفيفة، وفي قراءة أولية للحدث، اعتبر أن ما جرى يمثل نقلة نوعية خطيرة في مسار الحرب المستمرة منذ عامين، إذ انتقلت المواجهة من شوارع غزة المحاصرة إلى قلب العاصمة القطرية، مركز الوساطة الدولية، لتوجّه إسرائيل رسالة واضحة مفادها: لا حصانة حتى لطاولة التفاوض.

بحسب عفيفة، فإن ما يبدو أنه "غرفة عمليات مشتركة" بين واشنطن وتل أبيب، بإشراف رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، قد اختارت تحويل المسار التفاوضي إلى عملية اغتيال باردة. فالرسالة ليست فقط تعطيل الحوار، بل القضاء على إمكانيته من الأساس، عبر استهداف الوفد المفاوض مباشرة.

سياسيًا، يرى عفيفة أن استهداف وفد حماس خلال مناقشته للمبادرة الأميركية ينسف أي أفق تفاوضي جدي، ويؤكد أن الاحتلال يفضل إدارة الصراع عبر العنف والتصفية الجسدية بدل البحث عن حلول سياسية أو تسويات.

إقليميًا، فإن وقوع الهجوم في الدوحة ـ الدولة الوسيطة المحورية ـ يشكل تحديًا مباشرًا لسيادتها ولدورها الدبلوماسي، ما قد يشعل أزمة سياسية واسعة بين قطر وإسرائيل، وربما يعقّد جهود أي وساطات لاحقة في ملف غزة.

أما على المستوى الاستراتيجي، فإن استهداف قيادات الصف الأول في الخارج يفتح فصلًا جديدًا من المواجهة قد يتجاوز حدود غزة، ويجر المنطقة بأسرها إلى تصعيد مفتوح. فاغتيال قادة في دولة مضيفة وآمنة كان يُفترض أنها محايدة، يعني أن الحرب دخلت طورًا جديدًا بلا خطوط حمراء.

يخلص عفيفة إلى أن ما جرى في الدوحة لا يمثل مجرد حادث أمني، بل حدث قد يسجَّل كنقطة انعطاف كبرى في مسار الحرب على غزة، وربما في أمن المنطقة بأسرها. فالدوحة التي وُصفت بأنها منصة الحوار والوساطة، تحولت فجأة إلى جبهة مفتوحة، ما يضع مستقبل المفاوضات والتسويات في مهب الريح.