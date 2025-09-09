عدوان "إسرائيليّ" يستهدف وفد حماس المفاوض في قطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام، مساء الثلاثاء، أن انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة وسط أنباء عن عملية استهداف مقر حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطر.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 10 انفجارات متتالية سمع دويها في العاصمة القطرية الدوحة، مع تصاعد لأعمدة الدخان في سماء المدينة.

من جانبها، قالت مصادر قيادية في حماس لقناة الجزيرة إن الانفجار استهدف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة.

وأوضحت أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الهجوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات فور توفرها.



