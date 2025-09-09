وزارة التربية والتعليم توفِّر خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

إلى طلابنا وأولياء أمورهم... خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على استمرارية وتسهيل العملية التعليمية في قطاع غزة، توفر الوزارة أرقامًا خاصة للدعم الفني والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المتعلقة بالتعليم في ظل الظروف الراهنة.

للحصول على المساعدة بخصوص التعليم الثانوي العام والدعم الفني، يمكنكم التواصل عبر الأرقام التالية:

- 0562503825

- 0562503827

- 0562503824

- 0562503826

كما يمكنكم زيارة موقع الدعم الفني الخاص بالمدارس الافتراضية عبر الرابط، اضغط هنا



ويمكنكم البقاء على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، اضغط هنا



المصدر / فلسطين أون لاين