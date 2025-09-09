فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بين العطش والجدار: المسلمون

وزارة التربية والتعليم توفِّر خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

انتحار ضابط احتياط في جيش الاحتلال بطلق ناري داخل شقته

"نزوحنا إلى السَّماء فقط".. مسيرة أكفان في مدينة غزة رفضًا للتَّهجير

ارتفاع إجمالي وفيات سوء التَّغذية في غزَّة إلى 399 شهيدًا

الصِّحَّة: 83 شهيدًا و 223 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

معركة ما بعد نتنياهو: لقاءات مكثفة بين قادة المعارضة "الإسرائيلية"

مجزرة الأبراج تتجدّد.. تدمير متعمّد بهدف التهجير والغزِّيون مصرون على البقاء

​​​​​​​مع اقتراب الشتاء.. غزة بحاجة ماسّة إلى إدخال ملابس وأحذية

خطة الضم ومعارك السلطة الجانبية

وزارة التربية والتعليم توفِّر خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

09 سبتمبر 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
...
وزارة التربية والتعليم توفِّر خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

إلى طلابنا وأولياء أمورهم... خطوط دعم فني لتسهيل العملية التعليمية في غزة

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على استمرارية وتسهيل العملية التعليمية في قطاع غزة، توفر الوزارة أرقامًا خاصة للدعم الفني والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المتعلقة بالتعليم في ظل الظروف الراهنة.

للحصول على المساعدة بخصوص التعليم الثانوي العام والدعم الفني، يمكنكم التواصل عبر الأرقام التالية:
 - 0562503825

- 0562503827

- 0562503824

- 0562503826

كما يمكنكم زيارة موقع الدعم الفني الخاص بالمدارس الافتراضية عبر الرابط، اضغط هنا

ويمكنكم البقاء على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، اضغط هنا
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة