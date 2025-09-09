"نزوحنا إلى السَّماء فقط".. مسيرة أكفان في مدينة غزة رفضًا للتَّهجير

خرجت فعاليات في مدينة غزة من وجهاء عشائر ومدراء القطاع الطبي والصحي، وعائلات الشهداء، في مسيرة أكفان، رفضًا للتهجير والنزوح من المدينة رغم تهديدات الاحتلال.

وتجمَّع المشاركون في الفعالية، في مفترق السرايا وسط مدينة غزة، ورفعوا لافتات، كتب عليها، "لن نرحل"، "النزوح من غزة إلى السماء فقط"، و"صامدين في غزة حتى طلوع الروح".

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني، تأكيدا على تمسكهم بأرضهم، ورفض تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أطلقها أمس، ضد سكان غزة لإخراجهم منها بالقوة.





وأعلن جيش الاحتلال عن أوامر إخلاء جديدة قال إنها تشمل جميع مناطق مدينة غزة، وذلك تمهيدا لعدوان واسع جديد تحت اسم "عربات جدعون 2" مع استمرار الإبادة منذ أكثر من 23 شهرًا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، رسميا إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، أدت إلى ارتقاء 64,605 شهيدًا وإصابة 163,319، ومئات آلاف النازحين.



