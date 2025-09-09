الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في بلدة ميثلون جنوب جنين، وامتدت إلى القدس، رام الله، والخليل، وبلدات أخرى.

ففي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة هي الأوسع منذ أسابيع في بلدة ميثلون جنوب المحافظة، واعتقلت 13 مواطنًا من عائلات ربايعة ونعيرات وأبو شيخة وصقر، بينهم شبان وأكاديميون. كما أضافت المصادر اعتقال كل من أحمد منير أبو شيخة ومحمد حسين الفوزي. وفي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت القوات الطفل محمد وليد كيلاني (13 عامًا).

وفي محافظة القدس، فاعتقلت قوات الاحتلال كلا من: زكريا عفانه ويوسف نوافله وأيسر نوافله ويونس وحيش، من سكان بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

أما في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمال غرب المحافظة، واعتقلت الشاب أحمد صالح صابر شريتح بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا الشاب فراس خليل الأطرش بعد اقتحام قريته "افقيقيس"، كما اعتقلت من منطقة "ياقين" في بلدة بني نعيم الشاب عيد محمد بركات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى