الاحتلال يواصل عدوانه على بلدات وقرى شمال غربي القدس المٌحتلَّة

شدد الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، من إجراءاته العسكرية في محيط القدس القدس المحتلة.

قالت محافظة القدس إن الاحتلال يحاصر نحو 70 ألف فلسطيني ويواصل عدوانه على بلدات وقرى شمال غربي القدس.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال اقتحم عدة بلدات شمال غرب المدينة "ونفذ عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام".

وأضافت، أن القوات "الإسرائيلية" اقتحمت بلدة بدّو وأغلقت مدخلها الرئيس، كما اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، في حين أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل.

وطالت الاقتحامات بلدتي الرام وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وأبو ديس جنوب شرق المدينة "وسيّرت القوات آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات".

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين