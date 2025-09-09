فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدات وقرى شمال غربي القدس المٌحتلَّة

الأونروا: قصف الأبراج العالية بغزَّة شرَّد العديد من العائلات ولا بدَّ من وقف فوري لإطلاق النَّار

الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا جنوب الخليل

الصِّحَّة بغزَّة تُطالب المجتمع الدولي بحماية فورية للمستشفيات والطَّواقم الطِّبية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 9 سبتمبر 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 سبتمبر 2025

مسيّرة تستهدف قاربًا ضمن أسطول الصُّمود العالمي والهيئة تؤكد: لن نتراجع

آخر التَّطورات.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة لليوم الـ 704

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

ما وراء خطَّة ترامب لوقف الحرب في غزَّة؟ محلِّلون يجيبون

الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا جنوب الخليل

09 سبتمبر 2025 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا جنوب الخليل

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة البلدة، وحاصرت منزل الأسير مسالمة، ومنعت الأهالي من الوصول إليه، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخله وتفجيره بالكامل.

وخلال عملية الاقتحام، اندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين في الأطراف السفلية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير مسالمة بالمشاركة في عملية إطلاق نار وقعت قبل نحو ثمانية أشهر عند مفترق الخضر، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الأسير ثابت مسالمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة