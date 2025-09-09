فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدات وقرى شمال غربي القدس المٌحتلَّة

الأونروا: قصف الأبراج العالية بغزَّة شرَّد العديد من العائلات ولا بدَّ من وقف فوري لإطلاق النَّار

الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا جنوب الخليل

الصِّحَّة بغزَّة تُطالب المجتمع الدولي بحماية فورية للمستشفيات والطَّواقم الطِّبية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 9 سبتمبر 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 سبتمبر 2025

مسيّرة تستهدف قاربًا ضمن أسطول الصُّمود العالمي والهيئة تؤكد: لن نتراجع

آخر التَّطورات.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة لليوم الـ 704

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

ما وراء خطَّة ترامب لوقف الحرب في غزَّة؟ محلِّلون يجيبون

"مُحذِّرةً من كارثة إنسانيَّة تُهدِّد حياة آلاف المرضى"

الصِّحَّة بغزَّة تُطالب المجتمع الدولي بحماية فورية للمستشفيات والطَّواقم الطِّبية

09 سبتمبر 2025 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة تُطالب المجتمع الدولي بحماية فورية للمستشفيات والطَّواقم الطِّبية

طالبت وزارة الصحة بغزَّة، اليوم الثلاثاء، بضرورة توفير الحماية الفوية للمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع، في ظل تصاعد القصف "الإسرائيلي" واستهدافه المتعمَّد والمُباشر للمنظومة الصِّحية.

وناشدت وزارة الصحة في بيان صحفي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بضرورة فتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة، محذّرة من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة حربا ممنهجة يشنها الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر 2023، تمثِّل بالاستهداف الممنهج والمباشر للمستشفيات وكافة المرافق الصحية.

وتتجلى هذه الإستراتيجية أيضًا من خلال منع جيش الاحتلال دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وحليب الأطفال إلى القطاع.

ويغطي هذا المنع الشامل والمدروس كل ما تحتاجه المنظومة الصحية للاستمرار في عملها، وهو ما يفسر الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المستشفيات المتبقية، التي تعمل بشكل جزئي في ظروف صعبة للغاية، وتحت تهديد مستمر بالتوقف الكامل.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدًا و163 ألفا و96 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #انهيار المنظومة الصحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة