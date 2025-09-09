آخر التَّطورات.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة لليوم الـ 704

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 704 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفلان)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالة وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه منذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و 85 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 11,976 شهيدًا و 51,055 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,522 شهيدًا و 163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن المدينة تعيش واحدة من أصعب الكوارث الإنسانية، بعد موجة قصف عنيف خلال 72 ساعة فقط، أدت إلى تدمير أبراج سكنية وخيام نازحين، وترك آلاف المدنيين في العراء.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان صحافي، أن طائرات الاحتلال قصفت خمسة أبنية شاهقة يزيد ارتفاعها عن سبعة طوابق، وتضم 209 شقق، كان كل منها يؤوي ما لا يقل عن 20 شخصاً في ظل الظروف الطارئة الراهنة، ما يعني أن أكثر من 4100 طفل وامرأة وكبير سن باتوا بلا مأوى.

كما جرى تدمير أكثر من 350 خيمة، كانت كل واحدة منها تؤوي نحو عشرة أشخاص، وهو ما يرفع عدد من فقدوا ملاذهم الأخير إلى 3500 نازح إضافي.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحصيلة الإجمالية تعني أن نحو 550 عائلة، أي ما يقارب 7600 إنسان، أصبحوا بلا مأوى، يواجهون الموت والجوع والحر في مشهد وصفه بـ"الكارثي الذي لا يُطاق".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قال الدفاع المدني، إنَّ أكثر من 25 مفقودًا تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" قنابل متفجرة في محيط مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وارتق شهيد متأثراً بجراحه في قسم العمليات بمستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بعد إصابته جراء قصف الاحتلال عمارة الهندي في شارع فهمي بيك وسط مدينة غزة.

قصفت طائرات الاحتلال بناية "مطر" وسط مدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال النار في محيط محور "نتساريم" وسط قطاع غزة

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة في حي زعرب بالمواصي غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

