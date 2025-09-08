فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

في اليوم الـ 703 من الإبادة.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

حماس: الاحتلال دمّر التعليم في غزة وحرم مئات آلاف الطلبة من الدراسة

السيسي: "إسرائيل" تمارس أبشع قتل وتجويع بغزة ونسعى لوقف الحرب

ما وراء خطَّة ترامب لوقف الحرب في غزَّة؟ محلِّلون يجيبون

الإمارات تدين عملية القدس وتقدم التعازي لـ "إسرائيل"

أحمد الهواري... ناجٍ يروي تفاصيل 23 يومًا تحت الركام في حي الزيتون

استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين

في حضن الألم.. أربعة أشقاء يواجهون اليُتم في غزة بعد قصف دمّر حياتهم

معاريف: هكذا خسرت "إسرائيل" معركة "الوعي" أمام حماس

بالفيديو سرايا القدس تحبط تسلل قوة "إسرائيلية"... وتعرض أدلة ميدانية

08 سبتمبر 2025 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
...
في مشاهد نوعيّة.. سرايا القدس تحبط تسلل قوة "إسرائيلية" وتعرض أدلة ميدانية
متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعًا مصورًا يظهر لحظة إحباط، عملية تسلل نفذتها قوة إسرائيلية خاصة جنوب مدينة غزة أواخر أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية إنزال إسرائيلي، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، تخللتها تكبيرات بعد كشف القوة المتسللة وإجبارها على الانسحاب. وعرضت السرايا بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات كتب عليها بالعبرية، قائلة إنها تعود للقوة الإسرائيلية المنسحبة.

وقال قيادي في سرايا القدس، إن العملية جرت يوم 29 أغسطس/آب الماضي، مؤكدا أن عناصر الحركة تمكنوا من إيقاع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. وأضاف أن يقظة المقاتلين أحبطت "عملية أمنية معقدة" كانت وشيكة جنوب غزة، مشددًا على أن "مساعي العدو الإجرامية ستقابل بعيون يقظة وأيدٍ على الزناد".

وأكد القيادي أن مقاتلي سرايا القدس يخوضون باستمرار مواجهات أمنية معقدة على تخوم غزة، مؤكدًا رصد أساليب جديدة للجيش الإسرائيلي سيتم الكشف عنها لاحقًا "بالوثائق والأدلة".

وأشار إلى أن الحركة استولت على معدات عسكرية إسرائيلية تم توثيق بعضها، بينما يجري التحفظ على جزء آخر لدواعٍ أمنية.

وتحرص فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على توثيق هجماتها وعملياتها الميدانية.

وتشمل هذه العمليات نصب كمائن محكمة ضد القوات الإسرائيلية، وتفجير عبوات ناسفة، وتدمير مئات الآليات العسكرية، إلى جانب إطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة