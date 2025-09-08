متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعًا مصورًا يظهر لحظة إحباط، عملية تسلل نفذتها قوة إسرائيلية خاصة جنوب مدينة غزة أواخر أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية إنزال إسرائيلي، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، تخللتها تكبيرات بعد كشف القوة المتسللة وإجبارها على الانسحاب. وعرضت السرايا بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات كتب عليها بالعبرية، قائلة إنها تعود للقوة الإسرائيلية المنسحبة.

قيادي في سرايا القدس للجزيرة: أحبطنا عملية تسلل لقوات خاصة صهيونية جنوب #غزة، وأوقعنا إصابات في صفوف أفرادها في 29 من أغسطس الماضي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/wics1TiT0k — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 8, 2025

وقال قيادي في سرايا القدس، إن العملية جرت يوم 29 أغسطس/آب الماضي، مؤكدا أن عناصر الحركة تمكنوا من إيقاع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. وأضاف أن يقظة المقاتلين أحبطت "عملية أمنية معقدة" كانت وشيكة جنوب غزة، مشددًا على أن "مساعي العدو الإجرامية ستقابل بعيون يقظة وأيدٍ على الزناد".

وأكد القيادي أن مقاتلي سرايا القدس يخوضون باستمرار مواجهات أمنية معقدة على تخوم غزة، مؤكدًا رصد أساليب جديدة للجيش الإسرائيلي سيتم الكشف عنها لاحقًا "بالوثائق والأدلة".

وأشار إلى أن الحركة استولت على معدات عسكرية إسرائيلية تم توثيق بعضها، بينما يجري التحفظ على جزء آخر لدواعٍ أمنية.

وتحرص فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على توثيق هجماتها وعملياتها الميدانية.

وتشمل هذه العمليات نصب كمائن محكمة ضد القوات الإسرائيلية، وتفجير عبوات ناسفة، وتدمير مئات الآليات العسكرية، إلى جانب إطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.