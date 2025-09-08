حماس: الاحتلال دمّر التعليم في غزة وحرم مئات آلاف الطلبة من الدراسة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن العام الدراسي الجديد ينطلق في الضفة الغربية والقدس المحتلة للعام الثالث على التوالي من دون قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتدمير والنزوح القسري منذ أكثر من 22 شهرًا، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كامل.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي الاثنين، أن الاحتلال تعمّد استهداف المنظومة التعليمية في القطاع، فدمّر أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات، وأزال 25 مدرسة بالكامل بما فيها من طلبة ومعلمين.

وأضافت أن هذه الاعتداءات حَرمت نحو 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وأدت إلى استشهاد ما يزيد على 19 ألفًا منهم، وإصابة قرابة 29 ألفًا، إلى جانب استشهاد أكثر من ألف معلم وإداري وإصابة خمسة آلاف آخرين، فضلًا عن استشهاد أكثر من 230 أكاديميًا.

وأكدت "حماس" أن هذه الجرائم الممنهجة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق التي تكفل حق التعليم، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية عن وقفها وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

واعتبرت أن استهداف الكوادر الأكاديمية ومحاولات "أسرلة" المناهج في القدس جريمة تهدف إلى طمس الهوية الوطنية، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه المخططات.

وشددت الحركة على أن سياسة التجهيل لن تفلح في كسر وعي الشعب الفلسطيني أو محو هويته المتجذرة، مؤكدة أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة كل محاولات الاحتلال للنيل من صمودهم.

كما أشادت بالجهود التي يبذلها المعلمون والطلبة والمؤسسات التعليمية، وبالمبادرات الشجاعة داخل غزة لاستمرار العملية التعليمية رغم العدوان، مؤكدة أن التعليم يبقى سلاحًا في مواجهة الاحتلال وغرسًا لقيم التمسك بالأرض والمقدسات.

ودعت "حماس" في ختام بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الأكاديمية إلى تحرك جاد لمعاقبة الاحتلال ومنعه من استهداف التعليم الفلسطيني، وإلى توسيع نطاق المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم العدوان.