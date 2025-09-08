السيسي: "إسرائيل" تمارس أبشع قتل وتجويع بغزة ونسعى لوقف الحرب

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن "إسرائيل" دأبت على ممارسة أبشع صور القتل والتجويع بحق الفلسطينيين منذ نحو عامين، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا مضنية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس المصري عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "بريكس" التي انعقدت بدعوة من البرازيل - الرئيس الدوري - لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي: "دأبت إسرائيل منذ ما يقرب من عامين على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة".

وأضاف: "لم تكتف إسرائيل بذلك، بل مضت في توسيع عملياتها العسكرية بغزة، إمعانا في تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسري وتصفية قضيتهم العادلة".

وتابع: "أؤكد مجددا موقف مصر الثابت، والرافض بشكل قاطع، لأى سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي ذريعة، لما يمثله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام في الشرق الأوسط.

وذكر السيسي أن "مصر بذلت ولا تزال، جهودا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى تمهيدا لبدء ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع وإعادة إعماره".