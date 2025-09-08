الذهب يسجّل مستوى قياسياً فوق 3600 دولار

وكالات/ فلسطين أون لاين

سجّل الذهب، يوم الإثنين، مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً حاجز 3600 دولار للأونصة، مدفوعاً ببيانات أميركية عززت الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3631.66 دولاراً، بعدما لامس في وقت سابق 3636.69 دولاراً. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3670.80 دولاراً.

وأشار بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن في شركة "زانر ميتالز"، إلى أن المعدن الأصفر مرشّح لمواصلة الصعود نحو مستويات تتراوح بين 3700 و3730 دولاراً على المدى القريب، مشيراً إلى أن أي تراجعات في الأسعار تشكّل فرصاً للشراء، في ظلّ ما وصفه بـ"بيئة داعمة للذهب بشكل كامل".

وجاء هذا الارتفاع بعد صدور بيانات أميركية أظهرت تباطؤاً حاداً في سوق العمل خلال آب/أغسطس، مع تراجع نمو الوظائف وارتفاع معدّل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، ما اعتُبر مؤشراً على تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي.

ووفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME"، يُقدّر المتعاملون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال أقل (8%) لخفض أعمق يصل إلى 50 نقطة أساس.