جيش الاحتلال يقرُّ بمقتل 4 جنود في كمين للمقاومة بجباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، مساء الاثنين، مقتل أربعة من جنوده في عملية نوعية نفذها مقاتلو المقاومة شمال قطاع غزة، في وقت أكدت فيه وسائل الإعلام العبرية أن تفاصيل الحادثة تشكل "إخفاقًا أمنيًا خطيرًا".

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجنود الأربعة قتلوا خلال معارك دارت في مخيم جباليا شمال القطاع.

وسمح الجيش بنشر أسماء ثلاثة من القتلى وهم: أوري لاميد، وغادي كوتل، وعميت آريه ريجف، وجندي رابع ترفض عائلته الكشف عن اسمه، وجميعهم من سلاح المدرعات الكتيبة 52

ووفق صحيفة هآرتس، فقد كشف تحقيق أولي أن 3 مقاومين استطاعوا قتل قائد الدبابة ثم فتح الباب المغلق وتفجير الناقلة من الداخل بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل طاقمها.

واوضح مراسل قناة كان العبرية إيتاي بلومنتال، أن الجنود كانوا متمركزين عند مدخل موقع عسكري في جباليا، عندما باغتتهم مجموعة فلسطينية مسلحة تضم ثلاثة إلى أربعة مقاتلين، يُعتقد أنهم خرجوا من نفق قريب.

وأضاف أن المجموعة أطلقت النار على القوة الإسرائيلية، قبل أن تلقي عبوة ناسفة من مسافة قريبة جدًا داخل الدبابة، ما أدى إلى مقتل كامل طاقمها على الفور.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين قرابة أكثر من 900 قتيل، إلى جانب آلاف الإصابات، تتفاوت بين طفيفة ومتوسطة وشديدة.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها "الجيش الإسرائيلي" منذ بدء الحرب، يلاحَظ تكتم رسمي شديد حول الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى بين صفوف الجيش وقوات الأمن.

وتتعمد السلطات العسكرية والإعلام الرسمي نشر بيانات محدودة أو مجتزأة، مع التركيز على أعداد ضحايا العمليات دون التطرق إلى حالات الصدمات النفسية أو الإصابات غير القاتلة والإعاقات طويلة المدى.