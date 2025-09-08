"القوات اليمنية" تستهدف مطارات إسرائيلية و"هدف حساس" في ديمونة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية جديدة بسلاح الجو المسيّر، مؤكدة أنها جاءت نصرة للشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صحافي، أن العملية، التي تُنفذ لليوم الثاني على التوالي، استهدفت ثلاث مواقع داخل فلسطين المحتلة بثلاث طائرات مسيّرة، شملت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش (إيلات)، بالإضافة إلى هدف حساس في مدينة ديمونة. وأكدت القوات أن العملية "حققت أهدافها بنجاح".

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها على "ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، موجهة التحية للمقاومة الفلسطينية في القدس وغزة.

وأشاد البيان بقدرة الشباب الفلسطيني على تنفيذ عمليات نوعية رغم تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، معتبراً أن هذه العمليات تكشف "هشاشة" المنظومة الأمنية للاحتلال.

وأكد البيان أن اليمن سيواصل إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشددًا على أن المعركة ضد الاحتلال ستستمر "حتى النصر بإذن الله".