القسَّام تنشر رسالةً لأبو عبيدة.. وتدعو الشَّباب للانتفاض ضدَّ الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعادت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نشر رسالة سابقة للناطق باسمها أبو عبيدة، دعا فيها شباب الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد الفعل المقاوم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في رسالته إن على الشباب "الانتفاض بوجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم، وعن المضي في مخطط ضم الضفة"، محذراً من أن ما تبقى من فلسطين "مهدد بالضياع من بين أيدي شعبها" في حال استمرار العدوان.





أعلنت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الاثنين، مقتل 7 مستوطنين وإصابة 11 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "راموت" شمال بالقدس المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن مسلحَين صعدا إلى حافلة "إسرائيلية" في منطقة تقاطع "رامات" شمال القدس، وأطلقا النار من مسافة صفر تجاه الركاب، ما أسفر عن وقوع 7 قتلى، وإصابة 6 مستوطنين بجراح وُصفت بالخطيرة، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، و3 بجروح طفيفة.

وأطلقت شرطة الاحتلال النار تجاه منفذي العملية، ما أدى لارتقائهما شهيدين، فيما قالت القناة 14 العبرية إن منفذي العملية من الضفة الغربية أحدهما من بلدة قطنا والثاني من بلدة القبيبة.