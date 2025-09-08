بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، غن 14 أسيرًا من السجون "الإسرائيلية"، عقب اختطافهم واعتقالهم خلال العملية البرية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوصول 14 أسيراً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

ووفقًا لمصادر صحفية، أسماء 14 أسيرًا من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى برفقة الصليب الأحمر الدولي:

1. علي محمد خضر كراجه (18 عامًا) – مكان الاعتقال: مساعدات الشاكوش

2. شفيق أحمد شفيق شقوره (40 عامًا) – خانيونس (الشاكوش)

3. جهاد عبد الرحمن طه (52 عامًا) – رفح (الشاكوش)

4. حسن توفيق حسن الأخرس (31 عامًا) – رفح (الشاكوش)

5. مسلمه رامي عادل أبو خاطر (17 عامًا) – خانيونس (موراج)

6. شادي توفيق إبراهيم أبو صيام (36 عامًا) – رفح (عمال إسرائيل)

7. شحده فتحي العيد بدوي (48 عامًا) – غزة (عمال إسرائيل)

8. وحيد عبد الرحمن عوض الله القاضي (45 عامًا) – رفح (الشاكوش)

9. محمد باسم محمود خماش (21 عامًا) – رفح (الشاكوش)

10. محمد سعيد داود وهدان (34 عامًا) – بيت حانون (وادي غزة)

11. أسامه عوض سليمان بركه (24 عامًا) – خانيونس (الشاكوش)

12. كفاح زياد عمر حجاج (35 عامًا) – جباليا (الشاكوش)

13. أحمد عبد الهادي محمد حمدونه (22 عامًا) – بيت لاهيا (الإدارة المدنية)

14. محمد خميس محمد الخالدي (38 عامًا) – النصر (من داخل رهط

وتواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز آلاف المواطنين الفلسطينيين في سجونها ومراكز اعتقالها بلا أي مسوغ قانوني ودون تعريضهم لأي محاكمات أو جلسات قانونية أخرى.

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، إنَّ سلطات مصالح السجون الإسرائيلية تعمد للاعتماد على التواطؤ الحاصل بين أجهزة "الأمن" من ناحية والأجهزة القضائية الإسرائيلية من ناحية أخرى، حيث تلجأ الأخيرة لسن وإصدار قوانين جديدة هدفها إبقاء أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين رهن الاعتقال في مشهد واضح الدلالة على إصرارها للانتقام من الفلسطينيين أو لأجل حسابات سياسية داخلية متعلقة بصفقات التبادل القادمة حسب مراقبين.

كما يواصل الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري المكثف، حيث يشكل المعتقلون إداريًا نحو 32% من إجمالي الأسرى البالغ عددهم أكثر من 11,100 حتى بداية أيلول/سبتمبر 2025، بينهم أطفال ونساء. ويتيح هذا الاعتقال حجز الأسرى لفترات مفتوحة دون تهم أو محاكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين