64,522 شهيدًا و 163,096 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 67 شهيدًا منهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام و 320 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفلان)؛

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالة وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه منذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و 85 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 11,976 شهيدًا و 51,055 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,522 شهيدًا و 163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.









المصدر / فلسطين أون لاين