الحكومة الإسبانية تعلن إغلاق مجالها الجوي والموانئ أمام "إسرائيل"

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنها قررت إغلاق الموانئ الإسبانية والمجال الجوي أمام الطائرات والبواخر "الإسرائيلية" التي تنقل أنظمة دفاعية أو ذخائر إلى جيش الاحتلال، وذلك ضمن إجراءات عقابية متصاعدة على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريحات صحفية، إن القرار يشمل منع رسوّ البواخر "الإسرائيلية" التي تحمل أنظمة دفاعية في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى منع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من دخول الموانئ.

وأضاف سانشيز: "كل ما فعلناه حتى الآن لم يُفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا قررنا زيادة الدعم الإنساني لغزة، وسنرفع مساهمتنا في تمويل الأونروا بـ 10 ملايين يورو".

وأردف رئيس الوزراء الإسباني: "هناك فرق بين أن تدافع عن بلدك وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع؛ ما تفعله "إسرائيل" ليس الدفاع عن نفسها بل القضاء على شعب أعزل".

وتابع "يجب العمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط". منوهًا إلى أن "الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل".

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لـ "إسرائيل" ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء.

وتحدثت الصحيفة عن "عقوبات محتملة" ستفرض للضغط على "إسرائيل" بعد استشهاد نحو 64 ألف شخص في غزة وتوسع الاستيطان بالضفة الغربي".

وفي يوليو الماضي، أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لـ "إسرائيل" ومعاقبة الأفراد المناهضين لحل الدولتين، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

ومرارا انتقدت الحكومة الاسبانية، الحرب "الإسرائيلية" على القطاع وتدعو باستمرار المجتمع الدولي للتدخل الفوري بهدف إيقافها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن حكومة سانشيز أول زعيم أوروبي يتهم "إسرائيل" بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، قال قبل لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لصحيفة "الغارديان" إن الصراع يمثل إحدى أكثر حلقات العلاقات الدولية في القرن الـ 21 قتامة مبينا أن "هذا فشل".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و455 شهيدًا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.