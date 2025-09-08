الاحتلال يجبر مقدسيًا وأبناءه الأربعة على هدم منازلهم في صور باهر

فلسطين أون لاين

08 سبتمبر 2025 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية سابقة لمقدسي أجبره الاحتلال على هدم منزله ذاتيًا

 أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مواطنًا مقدسيًا وأبناءه الأربعة، على هدم منازلهم ذاتيًا، في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن أحمد عميرة وأبناءه مصعب ومعاذ ومحمود على هدم منازلهم الأربعة ذاتيا.

يشار إلى أن المنازل الأربعة كانت تؤوي 12 فرداً من عائلة عميرة، بينهم أطفال.

وخلال شهر آب/ أغسطس الماضي، نفذّت سلطات الاحتلال 30 عملية هدم وتجريف، شملت 12 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و16 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافة إلى عمليتي تجريف، استهدفتا أراضي وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص، في وقت تفرض فيه القيود المشددة على الحصول على تراخيص بناء، ما يجعلها شبه مستحيلة للمقدسيين، وفقًا لما رصدته محافظة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات هدم في القدس #طوفان الأقصى

