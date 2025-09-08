مقتل 4 جنود في حدث "صعب" بغزَّة ووسائل الإعلام العبري تكشف التَّفاصيل

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الاثنين، عن مقتل 4 جنود في عمليةٍ للمُقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزَّة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إن 4 جنود من سلاح المدرعات قُتلوا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جباليا شمال غزة.

وأشار الموقع العبري إلى أنَّ الحادث وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا قرب جباليا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة، كما تعرضت الدبابة أيضا لإطلاق نار باتجاه قائدها - اشتعلت النيران في الدبابة وقُتل جميع أفراد طاقمها.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الحدث في غزة، بـ"الصعب جدًا"، مشيرةً إلى هبوط طائرات إخلاء مروحية في مستشفى إيخيلوف قادمة من غزة، تحمل قتلى وجرحى.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين قرابة أكثر من 900 قتيل، إلى جانب آلاف الإصابات، تتفاوت بين طفيفة ومتوسطة وشديدة.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها "الجيش الإسرائيلي" منذ بدء الحرب، يلاحَظ تكتم رسمي شديد حول الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى بين صفوف الجيش وقوات الأمن.

وتتعمد السلطات العسكرية والإعلام الرسمي نشر بيانات محدودة أو مجتزأة، مع التركيز على أعداد ضحايا العمليات دون التطرق إلى حالات الصدمات النفسية أو الإصابات غير القاتلة والإعاقات طويلة المدى.

المصدر / فلسطين أون لاين