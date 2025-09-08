"حماس" تُبارك العملية البطوليَّة في القدس المحتلَّة وتؤكد: ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المُتواصلة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفرق مستوطنة “راموت” شمال القدس المحتلة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب.

وأشارت إلى أنَّ عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته.

وأوضحت، أنَّ هذه العملية تأتي في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي.

جددت "حماس" تأكيدها، أنَّ مشاريع العدو الصهيوني الإجرامية، ومحاولاته لن تفلح في إخضاع شعبنا الفلسطيني أو كسر إرادة مقاومته، كما لن تتحقق أوهامه بوأد المقاومة أو تهجير شعبنا عن أرضه ودياره؛ فكلها ستتحطم أمام إرادة وبسالة شعبنا ومقاومته الباسلة وشبابه الحرّ الأبي.

وثمَّنت "حماس" عاليًا صمود ومقاومة شبابنا في الضفة المحتلة، داعيةً جماهير شعبنا المرابط إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتحدي جيشه المجرم وإجراءاته الأمنية والعسكرية، نصرةً لشعبنا ومقدساتنا، وتأكيدًا على حقّنا في الحرية والانعتاق من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين