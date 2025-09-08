فلسطين أون لاين

بالفيديو قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين بعملية إطلاق نار شمال القدس المحتلة

08 سبتمبر 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين بعملية إطلاق نار شمال القدس المحتلة

كشفت مصادر عبرية، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 7 خطيرة على الأقل في عملية إطلاق نار  قرب مستوطنة "راموت" شمال بالقدس المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن مسلحَين صعدا إلى حافلة إسرائيلية في منطقة تقاطع "رامات" شمال القدس، وأطلقا النار من مسافة صفر تجاه الركاب، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات، من بينهم حالات وصفت بالحرجة.

وأطلقت شرطة الاحتلال النار تجاه منفذي العملية، ما أدى لارتقائهما شهيدين، فيما قالت القناة 14 العبرية إن منفذي العملية من الضفة الغربية أحدهما من بلدة قطنا والثاني من بلدة القبيبة.

وقالت شرطة الاحتلال إن إطلاق النار وقع قرب مفترق "راموت"، مشيرة إلى أن الحدث لا يزال جاريًا، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال إلى موقع العملية.

وفي التفاصيل، أوضحت وسائل إعلام عبرية، أنه عند المفترق كان هناك ازدحام سير غير عادي امتد لمئات الأمتار، فيما نفّذ المسلّحان عملية إطلاق النار على الحافلة التي كانت عالقة في الازدحام.

و️أضافت، أنَّ "أحد المنفذين صعد للحافلة وعرّف عن نفسه كرجل أمن يجري تفتيشا وبدأ بإطلاق النار".

 

 

