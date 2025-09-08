فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكاتٌ مُتصاعدة".. الاحتلال يعتقل آلاف الفلسطينيين تحت مزاعم قانون "المقاتلين غير الشرعيين"

اليونيسيف: الوضع في غزَّة كارثي والعائلات باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها

إصابة مواطن واعتداءات خلال هجوم مستوطنين على قرية أوصرين جنوب نابلس

نادي ايرلندي يطلق مبادرة لدعم عائلة اللاعب الشهيد العبيد

في اليوم الـ 703 من الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

بدء العام الدراسي الجديد لطلاب غزة عبر التعليم عن بُعد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 8 سبتمبر 2025

الدفاع المدني: الاحتلال دمَّر أكثر من 50 بناية بشكل كلي في يومٍ واحد

حماس: تلقَّينا بعض "الأفكار الأمريكية" للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 8 سبتمبر 2025

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضَّفة الغربيَّة

08 سبتمبر 2025 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضَّفة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة المداهمات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت شبانًا وامرأة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

ففي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر دويكات من مخيم بلاطة، بعد توقيفه على حاجز صرة العسكري.

وفي محافظة طولكرم: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات في أحياء المدينة، واعتقلت كلًا من عمر جدبة، ومصطفى أبو عساف من الحي الجنوبي.

أما في محافظة طوباس: اعتقلت القوات المواطن أحمد عبد القادر قاسم (39 عامًا) من مخيم الفارعة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

بينما في محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان أكرم السدة من بلدة جيت شرق المحافظة، كما اعتقلت المواطن أشرف نزار سليم من مكان عمله في محيط قرية كفر لاقف شرقًا. في الوقت ذاته، اقتحمت القوات قرية باقة الحطب وانتشرت في شوارعها دون اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم: نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدة بلدات، واعتقلت كلًا من محمد جبر القواسمة (50 عامًا) من بيت فجار لإجبار نجله على تسليم نفسه، ومحمد فادي سباتين (30 عامًا) من قرية حوسان. كما فتشت منازل أخرى في بيت جالا دون اعتقالات.

أما في محافظة رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر الشيوخي من بلدة بيتونيا بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة الخليل: شهدت المحافظة حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل محمود سعيد دعيس ونضال حريز، ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن عايد الدعاجنة ونجله علي، إضافة إلى اعتقال المواطنة يمامة إبراهيم حسن الهريني.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة