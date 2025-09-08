الدفاع المدني: الاحتلال دمَّر أكثر من 50 بناية بشكل كلي في يومٍ واحد

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ فجر أمس الأحد، أكثر من 50 بناية بشكل كلي، في حين تضررت 100 بناية أخرى جزئيا، من بينها بنايات مرتفعة تضم آلاف المواطنين.

وأوضح بصل في تصريحات صحفية، أن الاحتلال يتعمد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة نتيجة قصف المباني المجاورة لها، في سياسة وصفها بـ"الممنهجة" لتعزيز التهجير القسري.

وأشار إلى أن القصف المتجدد طال ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة، مضيفًا أن طواقم الدفاع المدني تلقت نداءات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح، بعد قصف مبنى بشكل مباشر فوق رؤوس ساكنيه.

ووصف الدفاع المدني، هذا اليوم (الأحد) بأنه "من أصعب أيام الحرب منذ تجددها في 18 مارس/آذار الماضي".

وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "إسرائيل" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و455 شهيدًا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين