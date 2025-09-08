فلسطين أون لاين

08 سبتمبر 2025 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
إصابة مواطن واعتداءات خلال هجوم مستوطنين على قرية أوصرين جنوب نابلس

أصيب مواطن، فجر اليوم الاثنين، خلال هجوم لمستوطنين على قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة أوصرين، وقاموا بملاحقة المواطنين ما أدى إلى إصابة أحدهم برضوض، كما حطموا زجاج ثلاث مركبات هناك، وألحقوا أضرارًا بها.

وكان أصيب مواطن، مساء أمس، بالرصاص الحي خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1613 اعتداء، خلال آب الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال نفذت 1182 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 431 اعتداءا، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله بـ 321 اعتداء ونابلس  بـ 274  اعتداء، والخليل بـ 220 اعتداءات.

وأشارت إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #هجوم المستوطنين #طوفان الأقصى

