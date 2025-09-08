نادي ايرلندي يطلق مبادرة لدعم عائلة اللاعب الشهيد العبيد

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي بوهيميان الايرلندي عن إطلاق مبادرة تضامنية لدعم عائلة اللاعب الدولي السابق الشهيد سليمان العبيد، الذي قُتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غـزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية.

وذكر النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه قام بإعداد قمصان تذكارية خاصة تخليداً لذكرى اللاعب الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، مشيراً إلى أن مرحلة الطلب المسبق لهذه القمصان قد أوشكت على الانتهاء.

وكشف النادي عن بيع أكثر من 450 قميصاً حتى الآن، مؤكداً أن كامل عائدات المبيعات ستُوجه لدعم أسرة اللاعب الراحل المتكونة من أرملته وأطفاله الخمسة.

وكان العبيد، لاعبا بارزا في المنتخب الوطني الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين