فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مواطن واعتداءات خلال هجوم مستوطنين على قرية أوصرين جنوب نابلس

نادي ايرلندي يطلق مبادرة لدعم عائلة اللاعب الشهيد العبيد

حماس: تلقَّينا بعض "الأفكار الأمريكية" للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

في اليوم الـ 703 من الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

بدء العام الدراسي الجديد لطلاب غزة عبر التعليم عن بُعد

المقاومة يغزة تُعدم 6 عملاء متورطين بالتخابر مع الاحتلال

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الدفاع المدني: الاحتلال دمّر أكثر من 50 بناية بغزة في يوم واحد

القوَّات اليمنيَّة تحذِّر شركات الطَّيران: مطارات (إسرائيل) لم تعد آمنةً

وجهاء غزَّة: لن نرحل عن أرضنا والتَّهجير من سابع المستحيلات

نادي ايرلندي يطلق مبادرة لدعم عائلة اللاعب الشهيد العبيد

08 سبتمبر 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
نادي ايرلندي يطلق مبادرة لدعم اللاعب الشهيد العبيد
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي بوهيميان الايرلندي عن إطلاق مبادرة تضامنية لدعم عائلة اللاعب الدولي السابق الشهيد سليمان العبيد، الذي قُتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غـزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية.

وذكر النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه قام بإعداد قمصان تذكارية خاصة تخليداً لذكرى اللاعب الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، مشيراً إلى أن مرحلة الطلب المسبق لهذه القمصان قد أوشكت على الانتهاء.

وكشف النادي عن بيع أكثر من 450 قميصاً حتى الآن، مؤكداً أن كامل عائدات المبيعات ستُوجه لدعم أسرة اللاعب الراحل المتكونة من أرملته وأطفاله الخمسة.

وكان العبيد، لاعبا بارزا في المنتخب الوطني الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #سليمان العبيد #شهداء الحركة الرياضية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة