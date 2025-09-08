في اليوم الـ 703 من الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 703 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة:



ارتقى شهداء وأصيب آخرون، فيما لا يزال مفقودون تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي بعلوشة والنمر في شارع أحمد ياسين بحي الشيخ رضوان.

وفجَّر الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، فيما تواصل القصف المدفعي شرقي حي الشيخ رضوان بالتزامن مع اطلاق نار من مسيرات إسرائيلية.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ الطفلة ملك النمر من تحت أنقاض منزل عائلتها الذي قصفته طائرات الاحتلال في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من الشاليهات في حي الشيخ عجلين.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على مفترق طموس في حي النصر، بينما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا شمال مفترق المغربي في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

ووصلت عدد من الإصابات إلى مستشفيات مدينة غزة، عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الأمير بحي تل الهوا.

وارتقى الشقيقان يوسف وعبد الله جمعة أبو طه وخالهم علي إسليم في قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال محيط مسجد الكنز في حي الرمال غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين