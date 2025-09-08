في اليوم الـ 703 من الإبادة.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 703 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 67 شهيدًا منهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام و 320 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفلان)؛

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالة وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه منذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و 85 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 11,976 شهيدًا و 51,055 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,522 شهيدًا و 163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال ساحة مستشفى الأهلي العربي ـ المعمداني بمدينة غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال على مفترق الجلاء مع العيون بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال عمارة الصلاح في شارع النفق وسط مدينة غزة، مواصلًا جريمة التشريد لمئات النازحين الذين يسكنون البنايات العالية.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الصحفي أسامة أحمد بعلوشة، عقب قصف الطيران الحربي لمنزل عائلته شمال غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الصحفي المصور أسامة بعلوشة ارتقى شهيدًا؛ جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزله في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون، فيما لا يزال مفقودون تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي بعلوشة والنمر في شارع أحمد ياسين بحي الشيخ رضوان.

وفجَّر الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، فيما تواصل القصف المدفعي شرقي حي الشيخ رضوان بالتزامن مع اطلاق نار من مسيرات إسرائيلية.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ الطفلة ملك النمر من تحت أنقاض منزل عائلتها الذي قصفته طائرات الاحتلال في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من الشاليهات في حي الشيخ عجلين.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على مفترق طموس في حي النصر، بينما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا شمال مفترق المغربي في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

ووصلت عدد من الإصابات إلى مستشفيات مدينة غزة، عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الأمير بحي تل الهوا.

وارتقى الشقيقان يوسف وعبد الله جمعة أبو طه وخالهم علي إسليم في قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال محيط مسجد الكنز في حي الرمال غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين