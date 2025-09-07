المقاومة يغزة تُعدم 6 عملاء متورطين بالتخابر مع الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، مساء الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة عملاء ثبت تورطهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقال قيادي في أمن المقاومة لموقع "المجد" الأمني إن تنفيذ الأحكام جاء بعد استكمال التحقيقات التي أثبتت تورط العملاء في تقديم معلومات أدت إلى استهداف مقاومين ومواقع داخل القطاع.

وأكد القيادي أن "سيف المقاومة لن يتهاون مع من يسعى لطعن شعبه في ظهره"، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء لحماية الجبهة الداخلية من أي اختراق.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات سابقة من المقاومة بأنها ستتعامل بحزم مع المتعاونين مع الاحتلال، وتنفذ بحقهم أحكامًا رادعة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومقاومته.