جيش الاحتلال يقصف ويدمِّر برج الرُّؤيا بمدينة غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، "عمارة الرؤية" السكنية غربي مدينة غزة، في إطار تكثيف استهدافه للأبراج والعمارات السكنية ضمن عملياته العسكرية الرامية إلى احتلال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف الإسرائيلي سوّى المبنى المكون من 7 طوابق بالأرض بشكل كامل، موضحاً أنه كان يضم نحو 30 شقة سكنية.

وأشار إلى أن العمارة المستهدفة تقع عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية، في منطقة مكتظة بالسكان غربي مدينة غزة، ما يفاقم معاناة النازحين الذين لجأ كثير منهم إلى الأبنية السكنية بعد تهدم منازلهم جراء العدوان المستمر.

ويأتي ذلك، بعد يوم من تدمير برج "السوسي" السكني المكوّن من 15 طابقاً ويضم أكثر من 60 شقة، والذي استُهدف السبت، غداة قصف برج "مشتهى" وسط مدينة غزة.

بدأ الاحتلال، مرحلة جديدة من حرب الإبادة على قطاع غزة، عبر استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة التي تضم مئات النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس فتح ما وصفه بـ"أبواب الجحيم".

وأقدمت طائرات جيش الاحتلال على قصف "برج مشتهي" غرب المدينة، الجمعة، وهو أحد المباني القليلة المتبقية التي كانت تؤوي مئات الفلسطينيين النازحين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بعد إنذار قاطنيه لإخلائه خلال أقل من ساعة،، ليجد النازحين اليوم أنفسهم بلا مأوى من جديد.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق إن "إسرائيل" دمّرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 88% من البنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المنازل، مما أجبر معظم النازحين على الإقامة في المدارس وبعض مباني الجامعات

وتأتي استهدافات الأبراج السكنية في إطار إعلان الاحتلال توسيع عملياته العسكرية ضمن ما يُسمى "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة، والتي شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ووفق أحدث الإحصائيات، بلغت حصيلة الشهداء 64,368 فلسطينياً وأكثر من 162,367 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، فيما تسببت المجاعة في وفاة 387 شخصاً، بينهم 138 طفلاً.