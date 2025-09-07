جيش الاحتلال يجدد أوامر الإخلاء لسكان عمارة سكنية بمدينة غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان عمارة "الرؤيا" بحي الرمال غرب مدينة غزة، إضافة إلى خيام النازحين المحيطة بها، بضرورة الإخلاء الفوري قبل مهاجمتها.

وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة "إكس" إن الإنذار موجه إلى سكان البلوكات 726 و727 و784 و786، مشيراً إلى أن العمارة والخيام المجاورة لها "مستهدفة"، بزعم وجود بنى تحتية تابعة لحركة حماس داخلها أو بجوارها.

وطالب السكان بالتوجه جنوباً نحو منطقة المواصي في خان يونس، التي يزعم أنها "منطقة إنسانية".

ويأتي هذا الإنذار بعد يوم من تدمير برج "السوسي" السكني المكوّن من 15 طابقاً ويضم أكثر من 60 شقة، والذي استُهدف السبت، غداة قصف برج "مشتهى" وسط مدينة غزة.

بدأ الاحتلال، مرحلة جديدة من حرب الإبادة على قطاع غزة، عبر استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة التي تضم مئات النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس فتح ما وصفه بـ"أبواب الجحيم".

وأقدمت طائرات جيش الاحتلال على قصف "برج مشتهي" غرب المدينة، الجمعة، وهو أحد المباني القليلة المتبقية التي كانت تؤوي مئات الفلسطينيين النازحين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بعد إنذار قاطنيه لإخلائه خلال أقل من ساعة،، ليجد النازحين اليوم أنفسهم بلا مأوى من جديد.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق إن "إسرائيل" دمّرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 88% من البنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المنازل، مما أجبر معظم النازحين على الإقامة في المدارس وبعض مباني الجامعات

وتأتي استهدافات الأبراج السكنية في إطار إعلان الاحتلال توسيع عملياته العسكرية ضمن ما يُسمى "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة، والتي شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ووفق أحدث الإحصائيات، بلغت حصيلة الشهداء 64,368 فلسطينياً وأكثر من 162,367 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، فيما تسببت المجاعة في وفاة 387 شخصاً، بينهم 138 طفلاً.