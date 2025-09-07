كيف فشلت الرادارات في كشف مسيّرة يمنية استهدفت مطار "رامون"؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً لمعرفة أسباب فشل منظومات الرادار والإنذار في رصد الطائرة المسيّرة اليمنية التي أصابت مطار رامون في النقب المحتل.

ووفق مراسل الشؤون العسكرية في قناة كان إيتاي بلومنتال، فإن التحقيقات تتركز حول كيفية اختراق المسيّرة لمنظومات الدفاع الجوي والوصول إلى موقع استراتيجي قريب من مدينة إيلات يُستخدم أيضاً للرحلات الداخلية.

وأضاف أن ما حدث يُعد "خطيراً للغاية" لأنه أظهر ثغرات واضحة في قدرات الإنذار المبكر.

كما أشارت تقارير عبرية إلى أن الجيش يفحص احتمال أن تكون المسيّرة قد دخلت من جهة الأردن، في الوقت الذي كانت فيه الدفاعات الجوية منشغلة بالتصدي لمسيّرات أخرى قادمة من الجنوب.

من جهته، قال رئيس بلدية إيلات لصحيفة يديعوت أحرونوت إن سقوط المسيّرة بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق "أمر يثير القلق"، مؤكداً أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديداً مستمراً للمدينة رغم عمليات الجيش في اليمن.

وأشار إلى أن ميناء المدينة معطل، محذراً من أن "دولة ذات سيادة لا يمكن أن تسمح بإغلاق مجالها البحري".

ضربت مسيّرة انتحارية أُطلقت من اليمن، اليوم الأحد، قاعة المسافرين في مطار رامون قرب مدينة إيلات، جنوبي البلاد، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجراح طفيفة وتسجيل أضرار مادية. وباشر الجيش الإسرائيلي التحقيق في أسباب فشل دفاعاته الجوية في رصد المسيرة.

وأظهرت توثيقات مصوّرة، من بينها صور ومقاطع فيديو متداولة عبر شبكات التواصل، تصاعد أعمدة دخان من محيط مطار رامون قرب إيلات. وعقب الهجوم، أغلقت السلطات الإسرائيلية مطار رامون بالكامل، وأعلنت وقف حركة الطيران فيه.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن المسيّرة التي أُطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين القادمين في مطار رامون، موضحة أنه تم "تجميد الوضع ووقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار".