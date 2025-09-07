"حماس" تبدي استعدادها لصفقة شاملة تشمل هدنةً طويلةً الأمد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، أن الحركة على استعداد للانخراط في هدنة طويلة الأمد، إذا ما كانت جزءًا من اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال نعيم، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن حماس جاهزة للذهاب نحو صفقة شاملة تؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لن يكون مجتزأ بل يجب أن يضع حدًا نهائيًا للحرب ومعاناة الفلسطينيين.

كما أوضح أن الحركة مستعدة لإبرام صفقة تبادل واسعة يطلق بموجبها سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشدد نعيم على أن المقاومة وسلاحها حق مشروع للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه إلا في إطار قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، قادرة على حماية شعبها وأرضها وحقوقها.

اختتم وفد قيادي من حركة حماس، مساء السبت، زيارة إلى مصر، بعدما أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة مع فصائل فلسطينية، ومؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية، إضافة إلى رجال أعمال فلسطينيين.

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس السبت، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، تناولت سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وضم الوفد برئاسة زاهر جبارين، وعضوية حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة القاهرة، بهدف التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وأكدت الحركة أن وحدة الموقف والميدان تمثل الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التدمير والتهجير الممنهجة، التي ينتهجها الاحتلال ضمن مساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة.

جاءت الزيارة تزامنا مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واتفقت الفصائل الفلسطينية، وفق البيان، على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي غزة، والتصدي للعدوان المتصاعد في الضفة والقدس، إلى جانب تعزيز الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المقبلة.