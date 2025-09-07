الصحة تسجل 5 وفيات جديدة بسوء التغذية بينهم 3 أطفال

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، 5 حالات وفاة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا سوء التغذية ارتفعت إلى 387 شهيدًا، من بينهم 138 طفلًا.

وأضافت أن عدد الوفيات منذ إعلان مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن تفشي المجاعة في القطاع بلغ 109 وفيات، من بينهم 23 طفلًا.

وفي وقت سابق، حذر مدير منظمة الصحة العالمية من استمرار المجاعة في غزة، داعيا سلطات الاحتلال إلى وقف هذه "الكارثة". ولفت إلى أن 370 شخصا على الأقل استشهدوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أن "الناس يموتون من شدة الجوع فيما الغذاء الذي يمكن أن ينقذهم موجود في شاحنات على مقربة منهم"، مؤكدا أن "جعل سكان غزة يموتون من الجوع لن يجعل إسرائيل أكثر امانا، وهذا الأمر لن يسهل الإفراج عن الرهائن".

ورأى أن "تجويع المدنيين كأداة حرب هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها أبدا"، و"يهدد بشرعنة استخدامه في نزاعات مقبلة".

وبدعم أمريكي، ترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت 64368 شهيدا، و162367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين